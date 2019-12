Cristina D'Avena canta "Tutta d’un fiato (fino al fischio finale)”, la sigla di "Capitan Tsubasa”, remake della serie cult Holly e Benji

Di Alberto Graziola mercoledì 18 dicembre 2019

Capitan Tsubasa e la voce di Cristina d'Avena per la sigla "Tutta d’un fiato (fino al fischio finale)”

“Capitan Tsubasa” è il remake della serie cult Holly e Benji (dal 23 dicembre su Italia 1). E chi, se non Cristina D'Avena, poteva interpretare e incidere la sigla del cartoon?

Il brano, intitolato “Tutta d’un fiato (fino al fischio finale)” - edito da R.T.I e disponibile da venerdì 20 dicembre in tutti gli store digitali - è firmato dalla stessa D’Avena in collaborazione con un trio di autori molto noti nella scena musicale italiana e internazionale.

La canzone, dalle sonorità moderne, attuali, pop, ha tutti i numeri per diventare un vero e proprio tormentone di successo come già successo decine e decine di volte nella carriera di Cristina D'Avena (da Occhi di gatto a Pollon, solo per citarne alcuni). Quello tra Mediaset e Cristina D’Avena è un sodalizio importante. L’artista, con L’Azienda, ha tenuto vivo un catalogo molto particolare per la discografia italiana: le sigle dei cartoni animati continuano a essere ascoltate, scaricate e amate da diverse generazioni.

Pronti ad una nuova hit?

Ecco tutte le informazioni sulla canzone:

“TUTTA D’UN FIATO (fino al fischio finale)”

Testo: G.Cremona / C.D’Avena / J.Ettorre / F.Mercuri

Musica: G.Cremona / C.D’Avena / J.Ettorre / F.Mercuri

Arrangiamenti: Federico Mercuri e Giordano Cremona per Itaca

Chitarre: Federico Mercuri, Giordano Cremona, Giorgio De Petri, Luca Sparagino e Jacopo Ettorre

Tastiere: Federico Mercuri, Giordano Cremona

Registrato presso Q Recording Studio e MerkandKremont Studio

Tecnico del suono: Antonio Nappo

Mixaggi: Cristian Milani

Direzione musicale: Valeriano Chiaravalle

Backing vocals: Mattia Lappano, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Jacopo Ettorre

Capitan Tsubasa, il cartoon

La serie “Capitan Tsubasa” andrà in onda da lunedì a sabato alle 13.45 su Italia 1, a partire dal 23 dicembre. I 52 episodi seguono fedelmente il racconto del manga ideato nel 1981 da Yoichi Takahashi che vede protagonisti i piccoli calciatori Holly e Benji. Il cartone animato giapponese, in cui i campi da calcio sembravano lunghi chilometri e le palle diventavano magicamente ovali, è stato trasmesso a partire dai primi anni ’80.

Una curiosità: tra i protagonisti di uno degli episodi di questa nuova edizione, ci sarà, in versione fumetto, Yuto Nagamoto, popolare calciatore giapponese, ex Inter, oggi in forza al Galatasaray.