Amici 19, Gaia non riesce a cantare "Quando finisce un amore" per motivi personali: "Non ce la posso fare... Che odio!"

Di Fabio Morasca mercoledì 18 dicembre 2019

Gaia in crisi a causa del pezzo che le è stato assegnato.

Durante il daytime di Amici 19, andato in onda su Real Time mercoledì 18 dicembre 2019, Gaia ha vissuto un momento di crisi in sala prove a causa del pezzo che le è stato assegnato, Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante.

Il testo della canzone, infatti, si è rivelato particolarmente impegnativo da cantare per Gaia, esclusivamente per il significato delle parole e non per difficoltà tecniche:

No, non ce la posso fare. Che odio! Ma seriamente mi dà un fastidio, 'sto pezzo in questo momento... Non riesco a cantarlo... No, non mi piace, non lo voglio. Lo odio. Odio tutto...

Gaia, quindi, ha cominciato a girare su se stessa all'interno della sala prove, facendo ampiamente intuire che i motivi per i quali non riesce ad eseguire il pezzo sono molto personali e fanno riferimento ad una storia d'amore importante che si è conclusa.

Gaia, quindi, con estrema calma, si è sfogata:

Io non lo rivoglio assolutamente però è ovvio che mi fa effetto. Con la consapevolezza, però... no, non posso, non ce la faccio. Anche se mi scoccia ammetterlo, per me è molto importante, abbiamo vissuto momenti bellissimi. Però, per lui, ho rinunciato a certe cose, non voglio dare la colpa a lui, l'ho voluto io. Ma non dovevo... Noi convivevamo, 3 anni di convivenza... Sono venuti tanti problemi. Avevamo l'idea di fondo che dicevamo: "Non dobbiamo occuparcene adesso tanto staremo insieme per sempre...". Sono passati 8 mesi e non ce l'ho fatta più. E lo amavo.

La cantante, successivamente, ha aggiunto il motivo più importante per il quale non riesce ad eseguire la canzone: