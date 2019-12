Sanremo 2020, Al Bano: "Sarò ospite d'onore con Romina Power

Di Massimo Galanto mercoledì 18 dicembre 2019

L'annuncio del cantante: "Come concorrente non ho più l'età"

Al Bano e Romina Power saranno super ospiti di Sanremo 2020. Sciolti i dubbi che erano stati espressi negli scorsi giorni. Lo ha confermato lo stesso cantante ieri sera a Porta a Porta.

Sì, ci sarò, come ospite d'onore. Come concorrente non ho più l'età.

Il cantante ha ricordato le tante partecipazioni alla kermesse in gara e ha annunciato che a febbraio prossimo dividerà il palco del teatro Ariston con l'ex moglie Romina Power. I due artisti tornano all'Ariston dopo la reunion del 2015, sulle note di hit come Felicità che hanno fatto il giro del

mondo.

Al Bano ha poi partecipato a Sanremo 2017 in gara, ma è stato eliminato alla quarta serata, non raggiungendo la finale e rilasciando dichiarazioni polemiche:

Sono stato vittima di un’ingiustizia. Tutta colpa dell'invidia. Bisogna essere sordi per non capire la grandezza della canzone che ho presentato, Di rose e di spine. Hanno mandato via quattro grandi nomi della musica italiana, come me, Gigi D’Alessio, Ron e Giusy Ferreri. La verità è che questa eliminazione serviva a fare notizia in un festival dove non succedeva nulla.

In totale il cantante ha all'attivo sedici presenze come Big e due come superospite e ha vinto il festival con Romina nel 1984 con Ci sarà.