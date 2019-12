White Christmas, curiosità, testo e traduzione sulla canzone di Natale

Di Alberto Graziola martedì 17 dicembre 2019

White Christmas, ascolta la canzone di Natale

White Christmas è una canzone scritta da Irving Berlin. Con 50 milioni di copie, è il singolo più venduto della storia.

La mattina dopo aver scritto la canzone, Berlin corse in ufficio e disse alla segretaria:

"Prendi la penna, prendi appunti su questa canzone. Ho appena scritto la mia migliore canzone; diavolo, ho appena scritto la migliore canzone che chiunque abbia mai scritto!"

Nel 1942, Bing Crosby incise il brano e la canzone schizzò al numero 1 della classifica americana rimanendo in vetta per ben 11 settimane. Ottenne l'Oscar alla migliore canzone 1943 ed il Grammy Hall of Fame Award 1974.

Sono numerosi gli artisti che ne hanno registrato una cover per il loro disco di Natale, sia all'estero che in Italia: Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Roberto Murolo, Frank Sinatra, Dean Martin, Caterina Valente, Neil Diamond, Otis Redding, The Beach Boys, Barbra Streisand, Elton John, Lara Fabian, Destiny's Child, Sugababes, Michael Bublé, Cristina D'Avena, Andrea Bocelli, Marco Mengoni, Chiara, Zucchero, Dalida, Enrico Ruggeri, Irene Grandi e Laura Pausini.

White Christmas, Lyrics

I'm dreaming of a white Christmas

Just like the ones I used to know

Where the treetops glisten, and

Children listen to hear

Sleigh bells in the snow

I'm dreaming of a white Christmas

With every Christmas card I write

May your days be merry and bright

And may all your Christmases be white

Oh, I'm dreaming of a white Christmas

With every Christmas card I write

May your days be merry and bright

And may all your Christmases be white

White Christmas, Traduzione

Sto sognando un bianco Natale

proprio come quelli che ho vissuto

dove le cime degli alberi luccicano

e i bambini stanno attenti per ascoltare

le campane della slitta nella neve

sto sognando un bianco Natale

con ogni bigliettino di Natale che scrivo

possano i tuoi giorni essere felici e luminosi

e possano i tuoi Natali essere bianchi

sto sognando un bianco Natale

con ogni bigliettino di Natale che scrivo

possano i tuoi giorni essere felici e luminosi

e possano i tuoi Natali essere bianchi