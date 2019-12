All I want for Christmas is you di Mariah Carey è ormai un classico del Natale

Di Alberto Graziola martedì 17 dicembre 2019

All I want for Christmas is you di Mariah Carey sempre più hit di Natale

Un Natale indimenticabile quello che, ogni anno, vive Mariah Carey grazie al boom puntuale che ottiene la sua hit "All i want for Christmas is you". Ogni anno, la canzone torna nella Billboard Hot 100; è rientrata nella Top 10 per la prima volta nel 2017 quando ha raggiunto il n. 9. Nel 2018 è salita fino al n. 3. Alla fine, 25 anni dopo che la canzone fu ascoltata per la prima volta, è arrivata al primo posto proprio quest'anno, nel 2019.

Originariamente Mariah non voleva registrarla. Nè la canzone, né il disco. Nel 1994, gli album di Natale erano per artisti più anziani, e per chi aveva avuto la fortuna. Nel suo libro, Hitmaker: L'uomo e la sua musica, l'allora marito ed esecutore musicale, Tommy Mottola, ricorda che lei, quando visto la copertina dell'album "Merry Christmas", gli chiese: "Che cosa stai cercando di fare, trasformarmi in Connie Francis? "

Il pezzo è stato registrato ad agosto. Questo classico di Natale è stato originariamente registrato quando faceva molto caldo. Tuttavia, ciò non ha impedito a MC di entrare nello spirito natalizio. "Avevamo alberi di Natale e luci portati nello studio per farci venire l'umore giusto. Si è persino parlato di portare un po 'di neve a un certo punto, ma non siamo andati avanti, grazie a Dio!"

Ci sono tre video musicali per All I Want for Christmas Is You. Il classico stile video che Mariah ha diretto e filmato durante il Natale del 1993. Poi, un altro ispirato alle The Ronettes, in cui Mariah si diverte con alcuni ballerini. E poi, il remix, animato!

Qui sotto testo e traduzione:

Mariah Carey, All I want for Christmas is you, Testo

I don't want a lot for Christmas

There's just one thing I need

I don't care about presents

Underneath the Christmas tree

I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

All I want for Christmas is you.

I don't want a lot for Christmas

There is just one thing I need

I don't care about presents

Underneath the Christmas tree

I don't need to hang my stocking

There upon the fireplace

Santa Claus won't make me happy

With a toy on Christmas day

I just want you for for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

All I want for Christmas is you

You baby

I won't ask for much this Christmas

I won't even wish for snow

I'm just gonna keep on waiting

Underneath the mistletoe

I won't make a list and send it

To the North Pole for Saint Nick

I won't even stay awake to

Hear those magic reindeer click

'Cause I just want you here tonight

Holding on to me so tight

What more can I do

Baby all I want for Christmas is you

You

All the lights are shining

So brightly everywhere

And the sound of children's

Laughter fills the air

And everyone is singing

I hear those sleigh bells ringing

Santa won't you bring me the one I really need

Won't you please bring my baby to me

Oh, I don't want a lot for Christmas

This is all I'm asking for

I just want to see my baby

Standing right outside my door

Oh I just want him for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

Baby all I want for Christmas is

You

All I want for Christmas is you baby

All I want for Christmas is you baby

Mariah Carey, All I want for Christmas is you, Traduzione

Non voglio molto per Natale

c'è solo una cosa di cui ho bisogno

non mi interessa dei regali

sotto l'albero di Natale

voglio solo te, tutto per me

molto più di quanto tu potresti mai credere

realizza il mio desiderio

tutto quello che voglio per Natale

sei tu

non voglio molto per Natale

c'è solo una cosa di cui ho bisogno

non mi importa dei regali

sotto l'albero di Natale

non ho bisogno di appendere la calza

lì, sopra il caminetto

Babbo Natale non mi renderà felice

con un giocattolo nel giorno di Natale

voglio solo te, tutto per me

molto più di quanto avresti mai creduto

realizza il mio desiderio

tutto quello che voglio per Natale sei tu

Tu tesoro

Non chiederò molto questo Natale

non desidero neanche la neve

continuerò solo ad aspettare

sotto il vischio

non farò una lista da spedire

al Polo nord a Babbo Natale

non starò neanche sveglia per

sentire i magici schiocchi delle renne

perché voglio solo tenerti stretto a me questa notte

cos'altro posso fare?

tesoro tutto quello che voglio per Natale sei tu

tu

tutte le luci stanno brillando

così lucenti ovunque

e il suono delle risate dei bambini riempie l'aria

tutti cantano

sento suonare le campanelle della slitta

Babbo Natale mi porterai quello

di cui ho veramente bisogno?

mi porti per favore il mio tesoro?

Non voglio molto per Natale

questo è tutto ciò che chiedo

voglio solo vedere il mio tesoro

davanti alla mia porta

voglio solo lui, tutto per me

molto più di quanto tu potresti mai credere

realizza i miei desideri

tesoro, tutto quello che voglio per Natale sei tu

Tutto quello che voglio per Natale sei tu tesoro