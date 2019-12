Ultimo, Tutto questo sei tu: la ballad per la persona amata che si ha paura di perdere (video)

Di Alberto Graziola mercoledì 18 dicembre 2019

Di cosa parla "Tutto questo sei tu", il nuovo singolo di Ultimo

Tutto questo sei tu è il nuovo singolo di Ultimo.

Il video, diretto da Emanuele Pisano, vede la straordinaria partecipazione di Vittoria Puccini e Edoardo Leo, due dei nomi più significativi del panorama cinematografico italiano, e racconta la storia di un rapporto fatto di affetto, attenzioni e piccoli gesti, ma anche di incomprensioni che spesso portano ad allontanarsi. La scena si chiude in un bellissimo teatro, dove Ultimo canta accompagnato da una band: un sogno meraviglioso grazie al quale i due protagonisti tornano ad amarsi, più uniti di prima.

“Tutto questo sei tu”, scritto e prodotto da Ultimo, è una profonda dichiarazione d’amore, una ballad dedicata alla persona amata, che con la sua presenza è in grado di dare significato anche alle cose più piccole. Un sogno che porta con sé anche la paura che si possa perdere e che l’amore possa svanire. La melodia intensa e la forza dei cori accompagnano la voce del cantautore ed esplodono coinvolgendo chi ascolta in un crescendo di suoni ed emozioni.

Presentato in anteprima alla finale di X Factor, Tutto questo sei tu è il nuovo singolo di Ultimo, disponibile in streaming e in rotazione radiofonica a partire da oggi. Un ennesimo e previsto successo per l'artista romano, esploso negli ultimi due anni, in grado di tornare ai primi posti in classifica con gli album "Peter Pan", "Peter Pan" e "Colpa delle favole"

Ma di cosa parla "Tutto questo sei tu"? Il brano, come riportato,

è una profonda dichiarazione d’amore, una ballad dedicata alla persona amata, che con la sua presenza è in grado di dare significato anche alle cose più piccole. Un sogno che porta con sé anche la paura che si possa perdere e che l’amore possa svanire a causa della distanza. La melodia intensa e la forza dei cori accompagnano la voce del cantautore ed esplodono coinvolgendo chi ascolta in un crescendo di suoni ed emozioni.

"Ma ha paura che possa perdersi questo vivere sa confonderci" è l'appello, la confessione di un sentimento vivo che si ha timore di perdere e di non poter più vivere. "Ho bisogno di amarti ma non come vuoi tu, completare i tuoi gesti, spegnerti la tv" sono esempi del quotidiano e delle piccole cose che diventano fondamentali nel rapporto cantato e decantato.