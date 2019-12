Capodanno 2020, concerto a Milano in Piazza Duomo

Di Alberto Graziola martedì 31 dicembre 2019

Capodanno 2020 a Milano: ecco i concerti in programma

Aggiornamento: Confermati per questa sera, in concerto in Piazza Duomo, Lo Stato Sociale, Myss Keta e Coma_Cose.

Si avvicina il 31 dicembre 2019 e l'arrivo di Capodanno. Ecco i primi eventi ufficializzati a Milano per festeggiare lo scoccare della mezzanotte.

Appuntamento gratuito in Piazza Duomo per Milano Capodanno for future, il primo capodanno ecosostenibile. A condurre il countdown verso il 2020 ci sarà Filippo Solibello di Rai radio 2. Tra gli ospiti è prevista la presenza de Lo Stato Sociale Prevista anche la presenza di Myss Keta e Coma_Cose.