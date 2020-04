Tommaso Paradiso, "Ma lo vuoi capire?" è il nuovo singolo in radio dal 17 aprile 2020

Di Alberto Graziola martedì 14 aprile 2020

"Ma lo vuoi capire?", il nuovo singolo di Tommaso Paradiso: significato canzone e testo

Update: Posticipato il 17 aprile 2020, "Ma lo vuoi capire?" è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso.

Ma lo vuoi capire è il titolo del nuovo singolo di Tommaso Paradiso.

Il cantante, ex leader dei TheGiornalisti, ha svelato, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, anche la partenza del suo primo tour come solista, programmato da ottobre 2020.

Inoltre, Paradiso, dopo "Non avere paura", rilascerà un nuovo singolo a partire da gennaio 2020, dal titolo "Ma lo vuoi capire?" come anche suggerito direttamente dalla sua pagine Instagram, correlato all'annuncio dei concerti.

Stesso metodo aveva usato, in passato, per lanciare -discretamente- il titolo del suo debutto solista, scrivendo "Non avere paura" sotto ad uno scatto sul suo profilo social.

Ancora non è stata svelata la data d'uscita per il brano ma vi aggiorneremo non appena sarà resa nota.