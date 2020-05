Harry Styles, Watermelon sugar: lyrics, traduzione e video ufficiale

Di Alberto Graziola giovedì 21 maggio 2020

Harry Styles, Watermelon sugar: significato canzone, testo, traduzione e video

Ecco il video ufficiale di Watermelon Sugar, nuovo singolo di Harry Styles tratto dal suo album solista "Fine Line". Potete recuperarlo qui sopra, a seguire, testo e traduzione.

Fine Line è il titolo del secondo album solista di Harry Styles, leader dei One Direction.

Watermelon sugar, invece, è un brano presente nel disco ed è stato presentato per la prima volta, in anteprima, nelle scorse ore, live nel programma SNL.

In apertura post l'audio della canzone, a seguire testo e traduzione.

Harry Styles, Watermelon sugar, Lyrics

[Verse 1]

Tastes like strawberries on a summer evenin'

And it sounds just like a song

I want more berries and that summer feelin'

It's so wonderful and warm

[Pre-Chorus2]

Breathe me in, breathe me out

I don't know if I could ever go without

I'm just thinking out loud

I don't know if I could ever go without

[Chorus3]

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar

[Verse 2]

Strawberries on a summer evenin'

Baby, you're the end of June

I want your belly and that summer feelin'

Getting washed away in you

[Pre-Chorus2]

Breathe me in, breathe me out

I don't know if I could ever go without

[Chorus3]

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

[Post-Chorus6]

I just wanna taste it, I just wanna taste it

Watermelon sugar high

[Bridge7]

Tastes like strawberries on a summer evenin'

And it sounds just like a song

I want your belly and that summer feelin'

I don't know if I could ever go without

[Chorus3]

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high (Sugar)

Watermelon sugar high (Sugar)

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

[Outro9]

I just wanna taste it, I just wanna taste it (Woo)

Watermelon sugar high

I just wanna taste it, I just wanna taste it (Ooh)

Watermelon sugar high

Watermelon sugar

Harry Styles, Watermelon sugar, Traduzione

Sa di fragole anche nelle sere d'estate

E suona proprio come una canzone

Voglio più bacche e quella sensazione d'estate

È così meraviglioso e caldo

Respirami, espirami

Non so se potrei mai andare senza

Sto solo pensando ad alta voce

Non so se potrei mai andare senza

Su di giri per lo zucchero dell'anguria

Su di giri per lo zucchero dell'anguria

Su di giri per lo zucchero dell'anguria

Su di giri per lo zucchero dell'anguria

Zucchero dell'anguria

Fragole in estate anche

Piccola, sei la fine di giugno

Voglio la tua pancia e quella sensazione d'estate

Essere lavato via da te

Respirami, espirami

Non so se potrei mai andare senza

Su di giri per lo zucchero dell'anguria

Su di giri per lo zucchero dell'anguria

Su di giri per lo zucchero dell'anguria

Su di giri per lo zucchero dell'anguria

Zucchero dell'anguria

Voglio solo assaggiarlo, voglio solo assaggiarlo

Su di giri per lo zucchero dell'anguria

Sa di fragole in estate anche

Piccola, sei la fine di giugno

Voglio la tua pancia e quella sensazione d'estate

Essere lavato via da te

Su di giri per lo zucchero dell'anguria

Su di giri per lo zucchero dell'anguria

Su di giri per lo zucchero dell'anguria

Su di giri per lo zucchero dell'anguria

Zucchero dell'anguria

Voglio solo assaggiarlo, voglio solo assaggiarlo (Woo)

Su di giri per lo zucchero dell'anguria

Voglio solo assaggiarlo, voglio solo assaggiarlo (Ooh)

Su di giri per lo zucchero dell'anguria

Zucchero dell'anguria