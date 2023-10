Stasera, 22 ottobre 2023, 50 Cent sarà in concerto al Forum di Assago a Milano. Il Final Lap Tour è una serie di concerti di 50 Cent per celebrare il 20° anniversario del suo album di successo Get Rich or Die Tryin, insieme a Busta Rhymes come supporto e ospite speciale in tutte le date e Jeremih nelle date del Nord America. È iniziato il 21 luglio 2023 a Salt Lake City e si concluderà il 14 dicembre 2023 ad Auckland, in Nuova Zelanda. Il tour è composto da 69 spettacoli e tre tappe in Nord America, Europa, Asia e Oceania.

A seguire potete leggere la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti disponibili.

50 Cent, Milano, Forum di Assago, la scaletta del concerto

Ad aprire il concerto di 50 Cent è Busta Rhymes, a partire dalle 19.

I’m On Some Shit (50 Cent feat. Tony Yayo & Lloyd Banks cover)

What Up Gangsta

I Get Money

Hate It or Love It (The Game cover)

If I Can’t

Magic Stick (Lil’ Kim cover)

Drop It Like It’s Hot (Snoop Dogg song)

Hustler’s Ambition

How We Do (The Game cover)

P.I.M.P.

Candy Shop

Disco Inferno

Window Shopper

Best Friend

21 Questions

Just a Lil Bit

Big Rich Town

The Woo (Pop Smoke cover)

Ayo Technology

Baby by Me

Many Men (Wish Death)

I’m The Man

In da Club

Hate Bein’ Sober (Chief Keef cover)

Patiently Waiting

Cuffin Season (Fabolous cover)

Major Distribution

Wanksta

Stunt 101

Poor Lil’ Rich

Back Down

Southside

I’ll Whip ya Head Boy

50 Cent, Milano, Forum di Assago, i biglietti del concerto

Il concerto di 50 Cent al Forum di Assago a Milano è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 22 ottobre 2023.

Chi apre il concerto di 50 cent a Milano?

Il concerto di 50 Cent al Forum di Assago a Milano è Busta Rhymes.

Come arrivare al Forum di Assago a Milano

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.