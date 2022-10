50 Cent si esibirà questa sera, 22 ottobre 2022, a Milano, al Forum di Assago, con una data del suo tour. Nato nel 1975 con il nome di Curtis James Jackson III, nel 2002, dopo aver pubblicato il mixtape ‘Guess Who’s Back?’, è stato scoperto da Eminem e ha firmato un contratto con la Shady Records, sotto la Aftermath Entertainment e della Interscope Records di Dr. Dre. Proprio grazie all’aiuto di Eminem e Dr. Dre (che hanno prodotto il suo primo album per major Get Rich or Die Tryin’), 50 Cent è diventato uno dei rapper più venduti al mondo. Nel 2003 ha fondato la G-Unit Records. Ha avuto un successo commerciale e di critica simile con il suo secondo album, The Massacre, che è stato pubblicato nel 2005. Nella sua carriera, ha venduto oltre 30 milioni di album in tutto il mondo e ha vinto numerosi premi, tra cui un Grammy Award, un Primetime Emmy Award, tredici Billboard Music Awards, sei World Music Awards, tre American Music Awards e quattro BET Awards. Qui sotto potete trovare tutte le informazioni sui biglietti disponibili e le anticipazioni sulla scaletta del concerto a Milano.

50 Cent, Milano, 22 ottobre 2022, Biglietti

Sono rimasti disponibili solo biglietti della Tribuna Gold Numerata a 103,50 per il concerto di 50 Cent al Forum di Assago, a Milano. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

50 Cent, Milano, 22 ottobre 2022, Scaletta concerto

Il concerto di 50 Cent inizierà alle 21 al Forum di Assago a Milano. Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto:

What Up Gangsta

Rider Pt. 2 (G‐Unit song)

Hate It or Love It

P.I.M.P.

Candy Shop

The Woo (Pop Smoke cover)

Magic Stick (Lil’ Kim cover)

Just a Lil Bit

21 Questions

Window Shopper

Best Friend

I Get Money

How We Do (The Game cover)

Ayo Technology

Many Men (Wish Death)

I’m The Man

No Romeo No Juliet

Disco Inferno

Sealed With A Kiss

Buzzin Remix (Mann cover)

I Smell Pussy (G‐Unit song)

Hustler’s Ambition

Big Rich Town

Outta Control Remix

In da Club

Crack a Bottle (Eminem cover)

Patiently Waiting

I’ll Whip ya Head Boy

Wanksta

Baby by Me

Down on Me (Jeremih cover)

U Not Like Me

Just Fucking Around

In My Hood

Major Distribution