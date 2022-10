Nuova data italiana per 50 Cent, questa sera, 23 ottobre 2022, a Jesolo, al Palazzo del Turismo. Il cantante porterà sul palco i suoi successi più noti e anche alcune cover, come Gangsta’s Paradise di Coolio o The Woo di Pop Smoke. Animal Ambition: An Untamed Desire to Win, noto comunemente come Animal Ambition, è il quinto album in studio del rapper. Il progetto è stato pubblicato il 3 giugno 2014 da G-Unit Records e Caroline. Tutti gli 11 brani dell’edizione standard sono stati pubblicati come singoli prima dell’uscita dell’album; in ordine, sono “Don’t Worry ‘Bout It”, “Hold On”, “Pilot”, “Smoke”, “Hustler”, “Chase the Paper”, “Everytime I Come Around”, “Irregular Heartbeat”, “Winners Circle”, “Twisted” e “Animal Ambition”. L’album contiene featuring di Yo Gotti, Trey Songz, Kidd Kidd, Jadakiss, Mr. Probz, Guordan Banks, Prodigy, Schoolboy Q e Styles P.

Qui sotto, a seguire, potete trovare tutte le informazioni sui biglietti ancora disponibili e sulla scaletta del concerto.

50 Cent, Jesolo, 23 ottobre 2022, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di 50 Cent a Jesolo. Si parte da 97,75 euro per il Terzo Anello Centrale Numerato Cat. 1 fino ai 138 euro del Gold Circle. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

50 Cent, Jesolo, 23 ottobre 2022, Scaletta concerto

What Up Gangsta

Rider Pt. 2 (G‐Unit song)

Hate It or Love It

P.I.M.P.

Candy Shop

The Woo (Pop Smoke cover)

Magic Stick (Lil’ Kim cover)

Just a Lil Bit

21 Questions

Window Shopper

Best Friend

I Get Money

How We Do (The Game cover)

Ayo Technology

Many Men (Wish Death)

I’m The Man

No Romeo No Juliet

Disco Inferno

Gangsta’s Paradise (Coolio cover)

Hate Being Sober

Cuffin Season Remix (Fabolous cover)

Bitch (E‐40 cover)

Buzzin Remix (Mann cover)

Up! (LoveRance cover)

Hustler’s Ambition

Big Rich Town

Outta Control Remix

In da Club

Crack a Bottle (Eminem cover)

Patiently Waiting

I’ll Whip ya Head Boy

Wanksta

Baby by Me

Down on Me (Jeremih cover)

If You Want It

Ski Mask Way

If I Can’t

Lay You Down

Southside

Then Days Went By

Major Distribution