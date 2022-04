5 Testimoni, 167Gang: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo, ‘5 Testimoni’, il nuovo successo firmato 167Gang. Il brano, in poche ore dalla sua uscita, è balzato in testa alla sezione musica di Youtube.

A seguire, trovate il testo della canzone e cliccando sulla foto in basso, il video ufficiale.

Uoh-uoh-uoh, 167

Portami i tuoi soldi, levati dal cazzo (Via)

Non ho visto alzare un dito, ma dire “T’ammazzo”

Vengo dal caxxo di blocco

Al posto di blocco non trovano un pacco

Mi guardano il cazzo

Ti pare che tengo le cose nei boxer? Fanxxlo

Non hai capito (No), te lo spiega il mio amico

Agente, io faccio l’artista,

mica il pentito (Lo fai tu)

O mica lo scemo che si fa fottere

Vieni in quartiere poi vedi (Vedi)

Vuoi una guerra? Mi armo fino ai denti

Yo, piano, piano, piano

Uah-uah-uah (Uah-uah-uah)

Dieci K di dry (Ah, ah)

Muovo merxa pesante (Uh)

Mentre parli di niente (Ah, ah)

Uah uah-uah (Uah-uah uah)

Trentamila in un mese (Trenta)

Muovo merda pеsante (Mhm)

Mentre parli di niеnte

Muovo merxa pesante,

tipo un elefante, tipo tonnellate

Mentre parlate dei reati degli altri

Muoviamo la merce, evito manette

Rischia tu per due panette

Parlarmi di chili o non parlarmi proprio

Paga i tuoi debiti, abbassa la voce (Shhh)

Il mio amico lavora

e non parla per niente

Non punta ai cavalli ma sui cavallini (Punta, punta)

Trenta panette ti cambiano il prezzo

Trenta calci in faccia

ti cambiano faccia

Dopo la piazza qua viene il rispetto

Cinque testimonianze,

ma nessuno parla, nessuno habla

Cinque testimonianze, ma nessuno parla

PM mi dice : “Tira giù la maschera”

Guardano in faccia, ma nessuno parla

1-6-7, vengo dalla merda,

non mi puoi fermare

7 su 7, 24H,

sto pensando solo a come triplicare

Dentro-fuori, fuori-dentro,

mio ​​fratello non sa più che cosa fare (Ah, ah)

Siamo sulla stessa barca,

gliel’ho detto: “Non ti devi preoccupare”

Non ti devi preoccupare,

a questo infame non ci parlo

Siamo sulla stessa barca

da quando stava affondando (Giù, giù )

1-6-7, con te non ci parlo,

non farmi domande del cazzo (Faxxulo)

In piazza ci muori, se abbiamo finito,

da qui me ne vado

Yo, piano, piano, piano

Uah-uah-uah (Uah-uah-uah)

Dieci K di dry (Ah, ah)

Muovo merxa pesante (Uh)

Mentre parli di niente (Ah, ah)

Uah uah-uah (Uah-uahuah)

Trentamila in un mese (Trenta)

Muovo merxa pesante (Mhm)

Mentre parli di niente.