I 5 Seconds of Summer si esibiranno martedì 26 settembre 2023 al Forum di Assago a Milano. Sono un gruppo australiano di Sydney, formatosi alla fine del 2011. Il gruppo è composto dal cantante e chitarrista ritmico Luke Hemmings, dal chitarrista Michael Clifford, dal bassista Calum Hood e il batterista Ashton Irwin. Esplosi inizialmente grazie a YouTube, sono diventati famosi a livello internazionale durante il tour con la boy band inglese-irlandese One Direction nel loro Take Me Home Tour. Dal 2014, i 5 Seconds of Summer hanno venduto più di 10 milioni di album, oltre 2 milioni di biglietti per concerti in tutto il mondo e hanno raggiunto più di 7 miliardi di stream delle loro canzoni.

Il loro ultimo disco è 5SOS ed è stato pubblicato il 23 settembre 2022, anticipato dai singoli “Complete Mess”, “Take My Hand”, “Me Myself & I”, “Blender”, “Bad Omens” e “Older”. In Italia è arrivato alla posizione 28 della classifica Fimi degli album più venduti.

A seguire potete leggere tutte le informazioni sulla scaletta del concerto e sui biglietti ancora disponibili.

5 Seconds of Summer, Milano, la scaletta del concerto

Ecco la scaletta del concerto dei 5 Seconds of Summer al Forum di Assago. Il live inizierà alle 21.

Bad Omens

2011

Caramel

BLENDER

Easier

Babylon

If Walls Could Talk

She’s Kinda Hot

Amnesia

CAROUSEL

Who Do You Love (The Chainsmokers cover)

Vapor

Waste the Night

Don’t Stop

Wrapped Around Your Finger (Dice song)

Ghost of You

Want You Back

Disconnected

You Don’t Go To Parties

Me Myself & I

Why Won’t You Love Me

Best Friends

Meet You There

Teeth

Jet Black Heart

She Looks So Perfect

Outer Space

Youngblood

5 Seconds of Summer, Milano, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili diversi tipi di biglietti per il concerto dei 5 Seconds of Summer al Forum di Assago a Milano. Si parte da 48.30 per il 3 Settore Numerato fino ai 59,80 per la zona Parterre in piedi. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Forum di Assago con i mezzi e in auto

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.