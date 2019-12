Ballerina, Francesca Michielin - Tu sei una favola: testo e video ufficiale della canzone del film

Di Alberto Graziola lunedì 30 dicembre 2019

Tu sei una favola di Francesca Michielin colonna sonora di Ballerina: guarda il video, leggi il testo su Blogo.it

Francesca Michielin, Tu sei una favola: il brano fa parte della colonna sonora del film Ballerina.

Francesca Michielin ha interpretato il brano Tu sei una favola per il film d’animazione Ballerina nelle sale dal 16 febbraio 2017. La pellicola è ambientata nell'incantato mondo della danza in una fiabesca Parigi di fine Ottocento.

Ballerina è la storia di Felicie, una piccola orfana che sogna di diventare un’Etoile all’Opéra di Parigi. Un meraviglioso film d’animazione sull’importanza dei sogni, destinato ad emozionare grandi e piccini e che ci ricorda come nulla sia davvero impossibile.

In apertura post potete vedere il video ufficiale, qui sotto il testo della canzone.

Francesca Michielin - Tu sei una favola, Testo

Nella cameretta tu

sogni di volare via

guardati allo specchio

quanta luce hai

una stella tu sarai

Lacrime che nascondi

ma non ti arrendi mai

brillerai nell’oscurità

Guarda davanti a te

e vola più in alto che puoi

nata per correre

nata per vincere

tu sei una favola

Senti la forza che hai

balla non smettere mai

nata per correre

nata per vincere

tu sei una favola

Niente è impossibile

con l’amore che c’è in te

strade in salita

corse a ostacoli

ma una stella tu sarai

Lacrime che nascondi

ma non ti arrendi mai

brillerai nell’oscurità

Guarda davanti a te

e vola più in alto che puoi

nata per correre

nata per vincere

tu sei una favola

Senti la forza che hai

balla non smettere mai

nata per correre

nata per vincere

tu sei una favola

Vola libera

scriverai la tua favola

vola libera nell’oscurità

una stella

Vola libera

scriverai la tua favola

vola libera nell’oscurità

una stella

Guarda davanti a te

e vola più in alto che puoi

nata per correre, nata per vincere

tu sei una favola

Senti la forza che hai

balla non smettere mai

nata per correre

nata per vincere

tu sei una favola

una favola

una favola

una favola

una favola