I 2nd Roof sono un duo di producer milanesi, tra i più conosciuti della scena rap e hip-hop italiana.

Tra gli artisti con i quali Pietro Miano e Federico Vaccari hanno collaborato, troviamo Salmo (Il cielo nella stanza, quintuplo Disco di Platino e 130 milioni di stream), Guè Pequeno (Saigon, Tuta di Felpa, Mollami, Trap Phone, Montenapo, Il ragazzo d’oro e tante altre), Marracash (Tony, Insta Lova, Sogni non tuoi), Emis Killa e Jake La Furia (L’ultima volta), e ancora Gemitaiz, MadMan, Enzo Dong, Vegas Jones, Madame, Fabri Fibra.

Davvero impossibile, citare tutte le canzoni prodotte, almeno negli ultimi dieci anni, dai due produttori.

Grazie alle collaborazioni con Don Toliver, Dua Lipa (per il singolo Can They Hear Us, canzone contenuta nella soundtrack del film Gully), Gary Clark Jr. e Snoh Allegra, i 2nd Roof hanno ottenuto visibilità anche a livello internazionale.

2nd Roof: Roof Top Mixtape Vol. 1 è il primo album

Dal prossimo 17 dicembre, sarà disponibile il primo lavoro discografico dei 2nd Roof, dal titolo Roof Top Mixtape Vol. 1.

Una prima anticipazione dell’album è già stata pubblicata: stiamo parlando di Infame, singolo che vede la partecipazione di Gué Pequeno e J Lord. Il prossimo singolo, già annunciato dai producer attraverso i social, sarà Berlusconi, in uscita il prossimo 3 dicembre, che vedrà la partecipazione vocale di tre artisti, non ancora comunicati.

L’album vedrà la partecipazione di alcuni degli artisti più conosciuti del panorama rap e hip hop attuale, italiano e internazionale.

Roof Top Mixtape Vol. 1 è già disponibile in pre-order e verrà pubblicato in formato CD e in Vinile autografato.