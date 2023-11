Accadde oggi, 22 novembre, nel mondo della musica. Ecco alcuni avvenimenti avvenuti nel passato, in questa data.

22 novembre 2019. Pollstar ha condiviso i risultati dei maggiori incassi nel Nord America a partire dal 2010. Gli U2 sono arrivati primi con un incasso di $ 1.038.104.132, seguiti dai Rolling Stones ($ 929.196.083), Ed Sheeran ($ 922.361.663), Taylor Swift ($ 899.627.048) e Bon Jovi ($ 868.715.392).

22 novembre 2019. Tiziano Ferro pubblica l’album “Accetto miracoli”. In poche settimane è al nono posto dei dischi più venduti del 2019, al settimo nella classifica finale dell’anno seguente, il 2020.

22 novembre 2004. Ozzy Osbourne ha lottato con un ladro che è scappato con gioielli del valore di circa 2 milioni di sterline dalla sua villa nel Buckinghamshire. Osbourne ha detto ai giornalisti di aver afferrato la testa del ladro mascherato mentre cercava di fermarlo ma lui si è liberato ed è saltato per 30 metri da una finestra del primo piano. L’operazione vedeva anche la presenza di un complice.

22 novembre 1998; Alanis Morissette era al primo posto nella classifica degli album degli Stati Uniti con il suo quarto album “Supposed Former Infatuation Junkie”. Il primo singolo estratto dall’album “Thank You” ha ricevuto una nomination ai Grammy Award come “Miglior performance vocale pop femminile”.

22 novembre 1994: I Pearl Jam pubblicarono il loro terzo album in studio Vitalogy, che fu inizialmente pubblicato su vinile e divenne il primo disco in vinile ad entrare nelle classifiche statunitensi, dopo il dominio del formato compact disc.

22 novembre 1993. “Delusa” di Vasco Rossi conquista la numero 1 in Italia. E’ sua la hit parade.

22 novembre 1980. Gli ABBA sono in vetta alla classifiche del Regno Unito con il loro sesto album, Super Trouper, per nove settimane alla numero 1 della chart. Il disco, che contiene i singoli n.1 “The Winner Takes It All” e l’omonimo “Super Trouper”, divenne il più venduto del 1980 nel Regno Unito.

22 novembre 1975. KC and the Sunshine Band sono alla numero 1 della classifica dei singoli statunitensi con “That’s The Way (I Like It)”. Restano al primo posto per due settimane.

22 novembre 1963. I Beatles pubblicano il loro secondo album With The Beatles, che rimane per 51 settimane nelle classifiche del Regno Unito. Aveva ordini per mezzo milione di copie e ne vendette un altro mezzo milione nel settembre 1965, diventando così il secondo disco a vendere un milione di copie in Uk.