Calcutta ha rilasciato il suo nuovo singolo, Due minuti. Il brano fa parte dell’album ‘Relax’, disponibile dal 20 ottobre 2023. Qui sotto potete leggere testo e significato e ascoltare la canzone.

Il brano racconta il senso di smarrimento quando crede di vedere lei, in un angolo da sola nel traffico. Improvvisamente, dal nulla, riaffiorano tutti i ricordi di quello che c’è stato, di quello che poteva essere e non è. Ci sono tutte le sensazioni di paura, panico, racchiuse in poche parole (“Io ho accelerato il passo per andare via, Il mio cuore è nel panico, la faccia d’intonaco, Ma magari non eri, magari non eri neanche te”). Forse non era nemmeno lei ma la sensazione è stata così intensa da voler fuggire per non essere ancora più ferito.

Due minuti

La strada prima che sia troppo tardi per cambiare idea

Poi camminare così, a occhi chiusi

Sento qualcosa che mi viene addosso, forse è una marea

Una marea di “non dirtelo”, non dirti che

Come un lampo sopra la città

Ti ho vista in un angolo da sola nel traffico

Ma magari non eri neanche te

Io ho accelerato il passo per andare via

Il mio cuore è nel panico, la faccia d’intonaco

Ma magari non eri, magari non eri neanche te

Due minuti

Tutti i pensieri da dimenticare e da lasciare qui

Ma poi non va mai così

E ho scritto un vangelo che parla di te

Ma ormai è troppo tardi е ho paura di dirtelo, oh

Come un lampo sopra la città

Ti ho vista in un angolo da sola nel traffico

Ma magari non еri neanche te

Io ho accelerato il passo per andare via

Il mio cuore è nel panico, la faccia d’intonaco

Ma magari non eri, magari non eri neanche te

E pensare a te, alle tue braccia

Forse è l’unica cosa che mi salva

È come se nel pensare a te, alle tue labbra

È forse è l’unica cosa che mi salva, oh no, oh no, oh no

Come un lampo sopra la città

Ti ho vista in un angolo da sola nel traffico

Ma magari non eri neanche te

Io ho accelerato il passo per andare via

Il mio cuore è nel panico, la faccia d’intonaco

Ma magari non eri, magari non eri neanche te