Noel Gallagher si è sfogato contro la situazione attuale nel mondo della musica. Si è scagliato contro l’assenza di vere rockstar come nel passato e ha citato Taylor Swift e Ed Sheeran, come esempi (in negativo).

Parlando nel podacast “Funny How?” di Matt Morgan, l’interprete di ‘Some Might Say’ si è lamentato:

” La musica ora è lo stile che vince sulla sostanza. Trovo che questi giovani -in questo gioco della musica- abbiano un aspetto fott*tamente fantastico, hanno tutti tatuaggi e l’immagine e tutta quella fottu*a robaccia ma davvero loro sono solo mer*a, non stanno dicendo niente”

Poi ha continuato lo sfogo, citando per prima la cantante di “Look what you made me do”:

“I pezzi più venduti sono merda, mentre quando stavo crescendo io, quelli più venduti erano i migliori. La più grande band del mondo era solitamente la migliore band del mondo. Ora la cosa più grande del mondo è fott*tamente Taylor Swift. Che cosa?! Vaffancul0″



Noel – che non per primo non si considera una rock star – dubita che ci sarà mai un altro David Bowie o Freddie Mercury e in parte incolpa i social media perché le celebrità non possono fare cose cattive o stupide perché le loro buffonate sarebbero poi riprese su Twitter e Instagram.