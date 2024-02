Ecco quali sono i brani più trasmessi in radio in Italia, a febbraio, negli ultimi dieci anni. Scopri i titoli in occasione della Giornata mondiale della radio.

Il 13 febbraio è la Giornata mondiale della radio. In Italia ha ancora più significato poiché proprio nel 2024 si festeggiano 100 anni dalla prima trasmissione ufficiale avvenuta nel nostro Paese. Era il 6 ottobre 1924, esattamente cento anni fa. Per celebrare questa data, diamo un’occhiata alle canzoni più trasmesse in radio, a febbraio, negli ultimi dieci anni. Sarà protagonista sempre il Festival di Sanremo?

In attesa di scoprire quali brani di Sanremo 2024 guideranno e occuperanno questa settimana, ecco uno sguardo al passato.

Dal 10 al 16 febbraio 2023, il brano più trasmesso dalle radio, secondo EarOne, è ovviamente Due vite di Marco Mengoni, brano vincitore del Festival. Seguono Lazza (Cenere) ed Elodie (Due). Quarto posto saldamente in mano a Flowers di Miley Cyrus. Seguono Il bene nel male (Madale), Supereroi (Mr Rain) e Bloody Mary di Lady Gaga grazie al boom del balletto cult diventato virale e legato alla serie “Mercoledì”.

Nel 2022 troviamo Brividi di Mahmood e Blanco, anche in questo caso primo posto a Sanremo di quell’anno. Seguono Ciao ciao de La Rappresentante di Lista, Elisa con O forse sei tu e Dargen D’Amico con Dove si balla.

A febbraio 2021 nessuna traccia di Sanremo semplicemente perché. quell’anno, fu trasmesso dal 2 al 6 marzo. Quindi troviamo in vetta Madame con “Il mio amico” feat. Fabri Fibra. Secondo posto per “Venere e Marte” di Mengoni, Frah Quintale e Takagi & Ketra. Medaglia di bronzo a Vasco Rossi con “Una canzone d’amore buttata via”.

Il 2020, dal 7 al 13 febbraio, vede primo TheWeeknd con “Blindin Lights”, secondo gradino per “Rapide” di Mahmood e terzo posto per “Ringo Starr” dei Pinguini Tattici Nucleari. Quarta posizione per il vincitore del Festival, Diodato, con “Fai rumore”.

Nel 2019, primo posto per Mahmood con “Soldi”. Secondo Mark Ronson con Miley Cyrus e la loro “Nothing breaks like a heart”. Terzo gradino per il tormentone di Ava Max, “Sweet But Psycho”. Quarto Luci D’America di Ligabue.

A febbraio 2018 spiccano Ermal Meta e Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente”, vincitore del Festival. Secondo posto per “No Roots” di Alice Merton e medaglia di bronzo per “Una vita in vacanza” de Lo Stato Sociale, sempre in arrivo da Sanremo.

Il 2017 vede primo il classicone di Ed Sheeran “Shape of you”, seconda posizione in mano a Francesco Gabbani con “Occidentali’s Karma” mentre terzo il brano dance “Rockabye” di Sean Paul e Anne-Marie. Al quarto il duetto tra Tiziano Ferro e Carmen Consoli, “Il conforto”.

Nel 2016, in vetta “Sorry” di Justin Bieber. Dietro di lui “Ginza” di J Balvin e terzo posto in mano Sam Hunt con “Take yout time”. Quarta posizione per Elisa con la sua “No hero”.

Arriviamo al 2015 con Mark Ronson e la sua “Uptown Funk” in collaborazione con Bruno Mars. Alla 2 il brano di Sanremo “Fatti avanti amore” di Nek, seguito da “Sabato” di Jovanotti. Quarto gradino in mano a Hozier con la hit “Take me to Church”.

Chiudiamo con il 2014 e la settimana dal 7 al 13 febbraio. In vetta troviamo “Tu sei lei” di Ligabue, secondo posto per Ecco che di Elisa. Al terzo gradino, invece, gli U2 con “Ordinary love”. Alla 6, in salita, la ballad di Miley Cyrus, “Wrecking Ball”.