Il doodle di Google di oggi, 11 febbraio 2021, è dedicato a María Grever.

Di origine messicana, nata nel 1894, ha avuto una carriera costellata da grandi riscontri come autrice e compositrice, dando vita a ben oltre 800 canzoni. I pezzi a cui lei ha lavorato sono poi stati interpretati da nomi celebri della musica internazionali, conosciuti ancora oggi. Da Julio Iglesias ad Aretha Franklin, passando anche per Placido Domingo.

Grever è il nome che ha acquisito dopo essersi sposata ma il suo vero nome era María Joaquina de la Portilla Torres. Ha trascorso la sua vita da bambina in Spagna e poi in Francia, prima di far ritorno nella sua terra d’origine, in Messico.

A 18 anni, il suo esordio è un successo immediato. Pubblica la sua prima canzone, intitolata “A una ola” e vende qualcosa come 3 milioni di copie. Dopo essersi sposata con León A. Grever, inizia a collaborare anche con casa di produzioni cinematografiche, per le colonne sonore dei film. Tra le pellicole, Bathing Beauty e Breakfast in Hollywood.

María Grever si spostò, dopo il matrimonio, a New York e dichiarò la sua missione:

“Ho dovuto lasciare il mio paese, e ora a New York sono interessata al Jazz e ai ritmi moderni, ma soprattutto alla Musica Messicana, che desidero presentare e far conoscere al popolo americano. Temo che non ne sappiano molto. È una musica che vale la pena diffondere; c’è una tale ricchezza culturale nella musica messicana (le sue origini ispaniche e indigene e come si mescolano) dove melodia e ritmo si fondono. È mio desiderio e anelito presentare i ritmi e le melodie native (del Messico) da una prospettiva reale, ma con la flessibilità necessaria per attirare il pubblico universale”

A livello internazionale, il boom arriva con “Júrame” (Promise, Me), un bolero interpretato in modo magistrale dal tenore José Mojica.

Tra gli altri brani celebri ricordiamo” Volveré“, “Te quiero dijiste“, “Por si no te vuelvo a ver” e – soprattutto- Cuando vuelva a tu lado.

La Grever morì nel 1951 a New York dopo una lunga malattia. Su sua richiesta, i suoi resti funerari furono trasportati a Città del Messico. Nel 1953, la cantante e attrice argentina Libertad Lamarque ha interpretato la Grever in Cuando me vaya (When I leave), un film biografico diretto da Tito Davison. Tre anni dopo, Lamarque pubblicò un best-seller tributo alle canzoni più popolari di Grever intitolato Libertad Lamarque canta canciones de Maria Grever.