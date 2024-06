Ecco i cantanti che si esibiranno stasera, 21 giugno 2024, al 105 Summer Festival. Ecco dove vederlo in diretta tv e streaming

105 Summer Festival 2024 a Venezia: line-up dei cantanti ospiti, dove vederlo in diretta tv e streaming

105 Summer Festival è pronto con il secondo appuntamento dopo l’esordio della scorsa settimana.

Dopo Baia Domizia, è tutto pronto per la seconda data del 105 Summer Festival a Venezia. L’appuntamento è venerdì 21 giugno presso il Parco San Giuliano di Venezia. A seguire tutte le anticipazioni sulla serata con i cantanti ospiti che si esibiranno sul palco. Una line-up incredibile che ci farà cantare e ballare in una notte d’estate indimenticabile. Sul palco, insieme a loro, ci saranno Mariasole Pollio e Daniele Battaglia.

105 Summer Festival a Venezia, chi sono i cantanti che si esibiranno

Ecco l’elenco completo dei cantanti che sono attesi sul palco del 105 Summer Festival nel secondo appuntamento di venerdì 21 giugno 2024: Alessandra Amoroso, Alvaro De Luna, Anna, Articolo 31, Baby K, Boro, Bresh, Cioffi, Colapesce Dimartino, Elettra Lamborghini, Emma, Fred De Palma, Gaia, Gemelli Diversi, Ghali, Kaput, LDA, Leo Gassmann, Lil Jolie, Mr. Rain, Olly, Paola & Chiara, Rocco Hunt, Shade, Sina, Silent Bob & Sick Budd, Sophie And The Giants, The Ramona Flowers.

Come partecipare come pubblico al 105 Summer Festival

Il concerto è a ingresso gratuito con prenotazione. Come riportato dal sito ufficiale di 105, le eventuali ultime disponibilità vengono messe online continuamente. Vi invitiamo a consultare la pagina www.veneziaunica.it per tutti i futuri aggiornamenti e le informazioni utili.

Lo show inizierà alle ore 20.30.

Al sito www.veneziaunica.it. tutte informazioni utili per partecipare, per raggiungere la location e sui servizi parcheggi.

Dove vederlo in tv e streaming

verrà trasmesso in diretta su Radio 105, Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre), app e vivrà live sui social di Radio 105.